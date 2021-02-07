Театр им. Пушкина проверяет данные о пострадавшем во время спектакля ребенке

Московский театр имени Пушкина проводит проверку сообщений о том, что ребенок пострадал во время спектакля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

По словам одной из зрительниц, ее ребенок получил ожог глаза из-за луча лазерной указки, которая использовалась во время представления. При этом во время спектакля и после него администрация театра жалоб не получала, за медицинской помощью женщина с ребенком обратились спустя три дня после посещения театра.

«Мы не считаем факт причинения вреда здоровью от воздействия именно лазерной указки в театре доказанным, однако проводим внутреннее расследование», – заявили в пресс-службе.

Там добавили, что проверку проводят также компетентные органы, использование лазерных указок приостановлено.