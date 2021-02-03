Департамент культуры ответил на слухи о расторжении контракта с Серебренниковым

Департамент культуры Москвы ответил на слухи о расторжении контракта с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым.

В департаменте отказались комментировать сведения, поступившие из анонимных источников. «Мы уже много раз в подобных ситуациях объясняли, что официальная информация о решениях департамента размещается на сайте. Она является предметом комментариев в необходимых случаях», — цитирует заявление депкульта РИА «Новости».

Ранее в ТАСС появилась информация о том, что контракт у худрука заканчивается в конце февраля.

Сам Серебренников в беседе подтвердил, что его контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля», но не стал давать дальнейшие комментарии.

Серебренников руководил театром с 2012 года.

В ноябре 2020 года Мосгорсуд признал законным приговор по так называемому делу «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств на 129 млн рублей, в рамках которого условный срок получил худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников. Он являлся главным фигурантом этого дела.