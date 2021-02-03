ТАСС: власти Москвы не продлят контракт с Серебренниковым

Осведомленный источник сообщил ТАСС, что департамент культуры Москвы не станет продлевать контракт с художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым.

Как рассказал собеседник агентства, контракт у худрука заканчивается в конце февраля.

Сам Серебренников в беседе с агентством подтвердил, что его контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля», но не стал давать дальнейшие комментарии.

Серебренников стоял во главе театра с 2012 году.

В ноябре 2020 года Мосгорсуд признал законным приговор по так называемому делу «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств на 129 млн рублей, в рамках которого условный срок получил худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников. Он являлся главным фигурантом этого дела.