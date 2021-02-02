Бородина раскритиковала зарабатывающих 20 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram, что люди с зарплатой в 20 тысяч рублей в месяц сами в этом виноваты.

По ее словам, в жизни происходит только то, что мы допускаем.

«Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!» — написала Бородина.

Телеведущая перечислила способы решить проблемы с деньгами: сменить профессию, пойти на курсы и «превратить зависть в позитивную мотивацию». Она добавила, что вместо написания злых комментариев лучше заняться собой.

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