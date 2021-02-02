Умер хип-хоп-фотограф Рики Пауэлл

Хип-хоп-фотограф Рики Пауэлл, которого часто называли «четвертым из Beastie Boys», умер на 60-м году жизни.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на его менеджера Тоно Радвани. Причиной смерти стал сердечный приступ.

«Я хочу, чтобы все знали: он был особенным и его будет очень не хватать», — сказал Радвани.

Фотограф часто работал с Beastie Boys, снимал хип-хоп-артистов Run-DMC, Chuck D, LL COOL J, кроме того, фотографировал Мадонну, Энди Уорхола, актрису Софию Копполу, актера Вина Дизеля и других.