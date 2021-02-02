Рэпера Silento арестовали по подозрению в убийстве кузена

Американский рэпер Silento (настоящее имя Рики Хоук) арестован по подозрению в убийстве кузена, сообщает NBC.

Его двоюродный брат, 34-летний Фредерик Рукс, был найден со смертельным огнестрельным ранением в городе Атланта 21 января. Мужчине выстрелили в ногу и лицо.

Полицию вызвали соседи, которые услышали выстрелы.

Представители 23-летнего Silento пока не прокомментировали сообщения о его аресте.

В 2015 году сингл рэпера Watch Me (Whip/Nae Nae) занял первую строчку в Billboard Hot 100, был номинирован на несколько премий.

В 2020 году Silento арестовали за превышение скорости.

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