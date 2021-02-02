Продюсер «Ералаша» ответил на сообщения о закрытии киножурнала

Продюсер киножурнала «Ералаш» Аркадий Григорян в беседе с РБК заявил, что производство фильмов после смерти художественного руководителя Бориса Грачевского продолжится.

При этом человека, который мог бы заменить Грачевского, в киностудии пока нет. «Что касается дальнейшей судьбы киножурнала, мы уверены, что на Ералаше вырастет еще не одно поколение зрителей», — сказал он.

Ранее режиссер «Ералаша» Геннадий Курлаев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что киностудия может закрыться, поскольку создание сюжетов «держалось исключительно» на Грачевском. Григорян считает, что высказаться так Курлаева заставили «глубокие переживания и искреннее расстройство от потери наставника».

Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 17 января.