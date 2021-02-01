Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» с Литвиновой в главной роли
Александра Лисица
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Певица Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» из саундтрека к фильму актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Клип был опубликован 1 февраля на YouTube-канале артистки.
Литвинова исполнила в клипе главную роль. В кадре она предстает за рулем черной машины, едущей сквозь метель, и курит.
Премьера «Северного ветра» запланирована на 6 февраля. В основу сценария фильма легла одноименная пьеса Литвиновой, впервые поставленная в МХТ им. А.П. Чехова в 2017 году.
В январе 2021 года Рената Литвинова рассказала, что уже послушала новый, первый за восемь лет альбом Земфиры, и считает его гениальным.
Ранее сообщалось, что испортившего машину Земфиры фаната отправили на принудительное лечение.
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