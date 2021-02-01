Александр Збруев госпитализирован с пневмонией

Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован с признаками пневмонии и температурой в Москве, сообщает «Рен ТВ».

82-летнему актеру предстоит пройти медицинское обследование.

Александр Збруев после окончания Театрального училища им Щукина в 1961 году был принят в труппу театра им. Ленинского комсомола, где служит и сейчас. Дебютировал в кино в 1962 году, известен по ролям в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и др.