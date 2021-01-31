Задержанного в Петербурге Оксимирона отпустили

Задержанного в Санкт-Петербурге рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) опустили, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Павла Ясмана.

По словам юриста, рэпер был отпущен из отделения полиции без составления протокола.

Оксимирона задержали 31 января, в его день рождения, во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге.