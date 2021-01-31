Названа дата прощания с народной артисткой России Аллой Йошпе

Татьяна Рахимова, дочь народной артистки России, эстрадной певицы Аллы Йошпе, сообщила, что прощание с ее матерью пройдет во вторник, 2 февраля, передает «Пятый канал».

«Если получится завтра, я найду место и договорюсь, то мы планируем вторник, 2 число. Морг при Центральной клинической больнице (в Москве. — «Газета.Ru»), в 12.00», — сказала Рахимова.

Ранее 30 января сообщалось, что в Москве в возрасте 83 лет скончалась Народная артистка России Алла Йошпе.