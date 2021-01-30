Ургант пошутил над расставанием Бузовой и Давы

Телеведущий Иван Ургант пошутил над расставанием певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна. Об этом пишет РИА «Новости».

На программе «Вечерний Ургант» ведущий напомнил о недавней поездке Бузовой и Давы на Мальдивы, где пара провела свадебную церемонию. Певица не стала комментировать ситуацию.

«Ты сильная женщина, легко это переживешь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятья?» — пошутил Ургант.

После этого он сказал, что больше не будет поднимать эту тему, чтобы дать девушке оправиться после расставания.

Ранее Дава впервые высказался о расставании с Бузовой.