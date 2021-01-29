Болливуд снимет фильмы на Кубани

Бернст Ю.

Краснодарским краем заинтересовались продюсеры Болливуда, сообщается на сайте администрации края.

Болливудские компании планируют снять на территории региона фильмы.

Тему подняли на рабочем заседании краснодарской кинокомиссии. В заседании приняли участие продюсерские компании из Индии и их кубанские коллеги.

В администрации уточнили, что переговоры о съемках нескольких индийских фильмов на Кубани уже начались. Следующим этапом станет заключение соглашения с индийской стороной о намерениях в сфере кинематографии.