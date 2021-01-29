Фильм «Лига справедливости» Зака Снайдера выйдет 18 марта
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Режиссер Зак Снайдер на своей странице в Twitter сообщил дату выхода его версии кинофильма «Лига справедливости».
Из его твита следует, что премьера состоится 18 марта этого года на стриминговом сервисе HBO Max.
В 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо режиссера Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.
Ранее стало известно, что альтернативная версия «Лиги справедливости» будет идти четыре часа.
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