Тима Белорусских опроверг сообщения о своем задержании с наркотиками

Белорусский рэпер Тима Белорусских в личном Instagram опроверг информацию о своем задержании с 2 килограммами наркотиков.

Он заявил, что не находится под домашним арестом, и призвал не верить сообщениям о нем. «Не знаю, что вы там прочитали — расходимся», — сказал он в Stories.

Ранее СМИ сообщили, что 10 января у музыканта дома нашли 2 килограмма гашиша, 12 января его якобы арестовали и поместили под домашний арест. Согласно белорусскому законодательству, за это преступление грозит до пяти лет лишения свободы.