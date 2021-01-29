«Дорогие товарищи!» попали в лонг-лист «Оскара»

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в лонг-лист премии «Оскар», говорится на сайте американской киноакадемии.

Картина претендует на место в шорт-листе номинации «Иностранный художественный фильм».

Сюжет фильма разворачивается в 1962 году, в его основу легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. «Дорогие товарищи!» вышли в широкий прокат в России 12 ноября.

Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 9 февраля, награду вручат 25 апреля.

Ранее американские критики внесли картину «Дорогие товарищи!» в топ-5 иностранных фильмов.