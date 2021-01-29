«Дорогие товарищи!» попали в лонг-лист «Оскара»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кадр из фильма «Дорогие товарищи» (2020) Кадр из фильма «Дорогие товарищи» (2020)
Кадр из фильма «Дорогие товарищи» (2020)
Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в лонг-лист премии «Оскар», говорится на сайте американской киноакадемии.

Картина претендует на место в шорт-листе номинации «Иностранный художественный фильм».

Сюжет фильма разворачивается в 1962 году, в его основу легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. «Дорогие товарищи!» вышли в широкий прокат в России 12 ноября.

Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 9 февраля, награду вручат 25 апреля.

Ранее американские критики внесли картину «Дорогие товарищи!» в топ-5 иностранных фильмов.