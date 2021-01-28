Американские критики внесли «Дорогие товарищи!» в топ-5 иностранных фильмов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кадр из фильма «Дорогие товарищи» (2020) Кадр из фильма «Дорогие товарищи» (2020)
Кадр из фильма «Дорогие товарищи» (2020)
Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в топ-5 лучших фильмов на иностранном языке Национального совета кинокритиков США, сообщается на официальном сайте организации.

Также в рейтинг вошли греческий фильм «Яблоки», румынский «Коллектив», испанский фильм «Агент-крот» и «Ночь королей» совместного производства Франции, Канады, Сенегала и Кот-д'Ивуара. Гватемальская лента La Llorona стала лучше .

Лучшим фильмом по версии американских кинокритиков стала военная драма «Пятеро одной крови» режиссера Спайка Ли.

Сюжет фильма разворачивается в 1962 году, в его основу легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. «Дорогие товарищи!» вышли в широкий прокат в России 12 ноября.

Ранее фильм победил на фестивале российских фильмов в Польше.