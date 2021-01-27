Трансгендерная звезда «Джуно» разводится с женой

Трансгендерная звезда фильма «Джуно» Эллиот Пейдж разводится с женой — танцовщицей и хореографом Эммой Портнер.

О разводе после трех лет брака сообщает издание TMZ со ссылкой на соответствующие документы. Утверждается, что расторжение брака инициировал сам Пейдж.

В начале декабря 2020 года актриса Эллен Пейдж заявила о том, что находится в процессе гендерного перехода и меняет имя на Эллиота. «Привет, друзья. Я хочу поделиться с вами тем, что являюсь трансперсоной, мои местоимения — «он/они». Меня зовут Эллиот. Я счастлив, что могу этим поделиться с вами», — писал Пейдж у себя в Instagram.

В 2014 году Эллен Пейдж сделала каминг-аут как лесбиянка.