Главную роль в приквеле «Ведьмака» сыграет темнокожая актриса

Темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит получила одну из главных ролей в приквеле «Ведьмака» от стриминговой платформы Netflix, пишет The Wrap.

В «Кровавом происхождении» (Blood Origin) она сыграет воительницу Эйли с божественным голосом.

Тернер-Смит известна по сериалам «Бешеные псы» и «Настоящая кровь».

Ранее сообщалось, что сериал «Ведьмак» лишился одного из центральных персонажей из-за пандемии коронавируса.

Первый сезон телесериала «Ведьмак» по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Премьера второго сезона ожидается в начале 2021 года.