Алену Апину внесли в черный список на Украине

Российские артистки Алена Апина и Юлия Глебова внесены в черный список на Украине. Об этом сообщает украинское Министерство культуры и информационной политики.

«Четырнадцатого января 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Артистки были внесены в черный список соответствующими приказами от 22 января.

В августе 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей культуры, «создающих угрозу национальной безопасности». Список продолжает расширяться. В настоящее время в нем значатся 159 человек.

Ранее сообщалось, что Украина исключила Екатерину Варнаву из черного списка.