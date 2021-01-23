Помощница Манукяна рассказала о его состоянии после расставания с Бузовой

Помощница блогера Давида Манукяна (Давы) рассказала о его состоянии после расставания с певицей и звездой реалити-шоу Ольгой Бузовой. Об этом информирует сайт Kp.ru.

8 января текущего года Манукян и Бузова провели свадебную церемонию на Мальдивах (в РФ она не имеет юридической силы). 22 января года певица заявила о расставании с «женихом». По ее словам, избранник изменял ей и даже поднимал на девушку руку.

«Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живет своей жизнью. Пусть все идет как идет, — ответила помощница блогера на вопросы журналистов о расставании знаменитой пары.

Она также добавила, что Манукян пока не комментировал произошедшее и не намерен этого делать. Также, как сказала помощница, Даве пока не до истории с Бузовой, поскольку он сосредоточен на телепроекте «Танцы со звездами».

Ранее сообщалось, что певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова обвинила своего экс-избранника Давида Манукяна в домашнем насилии.

https://www.gazeta.ru/culture/news/2021/01/22/n_15521594.shtml