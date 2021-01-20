Леди Гага исполнила гимн США на инаугурации Байдена

Певица Леди Гага исполнила гимн США на церемонии инаугурации избранных президента страны Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале Байдена.

Певица вышла на сцену в пышной красной юбке и темно-синем пиджаке с золотой брошью в виде голубя и взяла золотой микрофон, после чего исполнила американский гимн.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.