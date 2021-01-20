«Бузяндра моя»: Киркоров поздравил Бузову с днем рождения

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров в Instagram поздравил с днем рождения певицу и звезду реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову.

Он опубликовал совместное видео с Ольгой и назвал ее дружеским прозвищем. «Бузяндра моя, с днем рождения! Пусть вот так всегда будет в твоей жизни — весело, нарядно, задорно и больно только от наличия колец на пальцах! Я прослежу, чтобы тебя всегда баловали драгоценностями», — пообещал он.

20 января 2021 года Ольге Бузовой исполняется 35 лет.