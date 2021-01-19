«Союзмультфильм» нашел голос для Котенка из перезапуска «Ну, погоди»

Студия «Союзмультфильм» нашла голос для Котенка из перезапуска «Ну, погоди!», пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Победителем кастинга стал юный москвич Эван Котляров. «Именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться «не в том месте не в то время», — рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

12 участников шорт-листа кастинга будут включены в актерскую базу компании для возможного привлечения по другим проектам. В кастинге мог принять участие любой желающий в возрасте от шести лет.

«Союзмультфильм» начал работу над перезапуском мультфильма в 2020 году. Действие мультсериала будет разворачиваться в наше время. Всего выйдет 52 серии нового «Ну, погоди!».