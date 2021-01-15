11 миллионов россиян посетили кинотеатры в новогодние праздники

В новогодние праздники российские кинотеатры посетили почти 11 миллионов зрителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Совокупные кассовые сборы с 1 по 10 января составили 3,3 млрд руб. По сравнению с новогодним периодом 2020 года снижение составило 27% по количеству билетов и 21% по сборам.

Самым популярным фильмом оказалась киносказка «Последний богатырь: Корень зла» — ее за десять дней праздников посмотрело 5 млн зрителей. На втором месте расположилась картина «Огонь».

Известно, что почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в кино в новогодние праздники впервые с момента снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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