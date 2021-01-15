Вин Дизель сделает Хелен Миррен гонщицей в новом «Форсаже»

Вин Дизель в беседе с изданием Entertainment Weekly рассказал о том, что в девятой части франшизы актриса Хелен Миррен станет гонщицей.

Журналист напомнил Дизелю, что 75-летняя актриса мечтала водить на экране в «Форсаже». «Вот вам спойлер. Да, она будет водить, и будет водить замечательно», — сказал Дизель.

Премьера фильма должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 28 мая 2021 года.

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