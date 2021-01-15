Любимова выразила соболезнования семье Грачевского

Глава Министерства культуры Ольга Любимова прокомментировала смерть художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского. Об этом сообщает ТАСС.

Она обратилась к семье Грачевского в телеграмме, в которой выразила соболезнования родным в связи с утратой.

Глава ведомства добавила, что худрук «Ералаша» являлся «выдающимся организатором, неравнодушным и увлеченным человеком».

«Ушел из жизни замечательный кинорежиссер и сценарист, художественный руководитель любимого многими поколениями зрителей нашей страны детского киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств России Борис Юрьевич Грачевский», — заявила Любимова.

14 января Грачевский умер на 72-м году жизни. Ранее он получил положительный результат на коронавирус.

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