В Москве могут установить памятную табличку Борису Грачевскому

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Москве могут установить памятную табличку художественному руководителю детского юмористического журнала «Ералаш» Борису Грачевскому. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, передает ТАСС.

Он отметил, что Грачевский сделал многое в своей профессии и на студии Горького.

«Я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения», — сказал Герасимов.

Ранее стало известно, что Грачевский умер на 72-м году жизни от коронавируса.

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