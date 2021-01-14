В Москве могут установить памятную табличку Борису Грачевскому
Валерия Исполатова
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В Москве могут установить памятную табличку художественному руководителю детского юмористического журнала «Ералаш» Борису Грачевскому. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, передает ТАСС.
Он отметил, что Грачевский сделал многое в своей профессии и на студии Горького.
«Я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения», — сказал Герасимов.
Ранее стало известно, что Грачевский умер на 72-м году жизни от коронавируса.
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