Агент актера Дмитрия Гусева рассказала подробности о его смерти

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Кадр из сериала «Роковое наследство» (2013) Кадр из сериала «Роковое наследство» (2013)
Кадр из сериала «Роковое наследство» (2013)
Всемирные Русские Студии

Причиной смерти актера Дмитрия Гусева, который известен по сериалам «Глухарь», «Склифосовский» и «Метод», предположительно, стала остановка сердца. Об этом телеканалу «360» сообщила агент артиста Мария.

Она рассказала, что Гусев уехал со съемочной площадки, по дороге он поучаствовал себя плохо, в результате чего попал в аварию.

«Есть предположение, что остановилось сердце. Это кошмар. Все было совершенно нормально, [проблем с сердцем] не было», — рассказала представитель актера.

Женщина добавила, что актер принимал участие в съемках проекта «Скорая».

Ранее сообщалось, что Гусев был обнаружен мертвым в его автомобиле в Москве.

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