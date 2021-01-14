Агент актера Дмитрия Гусева рассказала подробности о его смерти

Причиной смерти актера Дмитрия Гусева, который известен по сериалам «Глухарь», «Склифосовский» и «Метод», предположительно, стала остановка сердца. Об этом телеканалу «360» сообщила агент артиста Мария.

Она рассказала, что Гусев уехал со съемочной площадки, по дороге он поучаствовал себя плохо, в результате чего попал в аварию.

«Есть предположение, что остановилось сердце. Это кошмар. Все было совершенно нормально, [проблем с сердцем] не было», — рассказала представитель актера.

Женщина добавила, что актер принимал участие в съемках проекта «Скорая».

Ранее сообщалось, что Гусев был обнаружен мертвым в его автомобиле в Москве.

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