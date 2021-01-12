Собчак посмеялась над свадьбой Бузовой
Елена Арнольдова
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Телеведущая Ксения Собчак посмеялась над свадьбой, которую певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова и ее возлюбленный, блогер Давид Манукян, устроили на Мальдивах.
Она скептически отнеслась к решению провести обряд. «Помнится, Оля на Мальдивах уже как-то «жанилась», — написала Собчак в своем Telegram-канале, имея в виду, что аналогичную церемонию Ольга устраивала со своим экс-супругом — спортсменом Дмитрием Тарасовым.
Известно, что свадьба на Мальдивах не имеет юридической силы в России. Поклонники уверены, что официальный брак пара уже заключила ранее.
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