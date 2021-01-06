Лазарев рассказал о желании записать совместную песню с Топаловым

Поп-исполнитель Сергей Лазарев подвердил, что хочет записать совместную песню с Владом Топаловым.

О совместном треке звезды рассказали в Instagram, песню они хотят посвятить 20-летию дуэта Smash!!, который они когда-то составляли. «По этому случаю мы вот тут с Владиславом Михайловичем сидим на отдыхе и думаем, может, тряхнуть дуэтной стариной и записать на радость всем что-нибудь новенькое? А может, бахнуть «Belle 20 лет спустя»?» — размышляет Лазарев. «Класс! Обязательно!» — ответил ему в комментариях шоумен Максим Галкин, другие фолловеры певца также одобрили идею.

Российский поп-дуэт Smash!! существовал с 2000 по 2006 год. До дуэта Топалов и Лазарев выступали вместе в ансамбле «Непоседы».

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