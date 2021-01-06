«Апофеоз смехоямы»: Лоза высмеял юмор Петросяна

Композитор Юрий Лоза высмеял юмор эстрадного артиста Евгения Петросяна у себя в Facebook.

Для выступлений Петросяна и его коллег Лоза придумал слово «смехояма». «Оно обозначает потуги юмористов, которым надо отрабатывать свои денежки и острить на вдоль и поперек перепаханные темы. К примеру, то, что творилось последние несколько дней, вызывало у меня острое чувство сострадания к создателям и участникам различных якобы ржачных шоу, пытающихся, как говорится, «выдавить воду из камня» – то есть найти что-то новое в теме пьянства на новогоднем празднике», — написал он. «Апофеозом смехоямы стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета», — негодует Лоза.

Петросян на выпады Лозы пока не отвечал.

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