Оценки супергеройского боевика «Чудо-женщина: 1984» на портале о кино IMDb достигли всего 5,5 балла.

Зрители не оценили новую «Чудо-женщину» и пока поставили ей 112 тыс. оценок. Для сравнения, средняя оценка «Чудо-женщины» 2017 года составляет 7,4 балла, всего оценки ей выставили более полумиллиона пользователей.

Российский прокат «Чудо-женщины: 1984» стартует 14 января 2021 года.

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