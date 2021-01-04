Основатель Children of Bodom Алекси Лайхо умер в 41 год

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Один из основателей и экс-фронтмен культовой финской мелодик-дет-группы Children of Bodom Алекси Лайхо умер в 41 год. Об этом менеджер сообщил в его Instagram.

Уточняется, что он скончался в своем доме в Хельсинки на прошлой неделе.

В последние годы у Лайхо были серьезные проблемы со здоровьем.

Алекси Лайхо в 1993 году он основал группу IneartheD, которая впоследствии была переименована в Children of Bodom. Лайхо покинул группу в 2019 году из-за внутренних разногласий с другими членами группы.