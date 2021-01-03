Сергей Жигунов выписался из COVID-госпиталя в Крыму

Актер Сергей Жигунов выписался из больницы для пациентов с коронавирусом нового типа в Ялте. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«После трех недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода», – написал актер.

Ранее Жигунов сообщал, что был госпитализирован в больницу в Крыму с коронавирусом.

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