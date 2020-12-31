Жена госпитализированного с коронавирусом Грачевского рассказала о его состоянии
Александра Лисица
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Супруга Бориса Грачевского, режиссера, сценариста и худрука «Ералаш», прокомментировала состояние мужа в Instagram.
По словам Екатерины Белоцерковской, ухудшений в состоянии ее супруга не было. «Состояние действительно тяжелое, но оно стабильное, а не ухудшилось», — сказала она, попросив не распространять о здоровье Грачевского ложных сведений.
Она уточнила, что 71-летний Грачевский остается в сознании, разговаривает и читает прессу.
Ранее Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Позже он был переведен в реанимацию.
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