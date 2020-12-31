Жена госпитализированного с коронавирусом Грачевского рассказала о его состоянии

Супруга Бориса Грачевского, режиссера, сценариста и худрука «Ералаш», прокомментировала состояние мужа в Instagram.

По словам Екатерины Белоцерковской, ухудшений в состоянии ее супруга не было. «Состояние действительно тяжелое, но оно стабильное, а не ухудшилось», — сказала она, попросив не распространять о здоровье Грачевского ложных сведений.

Она уточнила, что 71-летний Грачевский остается в сознании, разговаривает и читает прессу.

Ранее Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Позже он был переведен в реанимацию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Грачевский рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

— Бориса Грачевского перевели в реанимацию