СМИ: экс-супруг Гагариной запретил ей вывозить дочь за границу

Экс-супруг певицы Полины Гагариной запретил ей через ФМС вывозить их общую дочь Мию за границу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что певица планировала выехать из России в Занзибар 2 января на новогодние каникулы.

О том, что пара разведется после шести лет брака, стало известно в мае 2020 года. Усыновленному Исхаковым сыну Гагариной Андрею сейчас 13 лет, общей дочери экс-супругов Мие — три года. 28 декабря 2020 года мировой суд московского района Печатники расторг брак.

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