В Киеве отказались публиковать книги русских и белорусских писателей

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) в своих изданиях решил прекратить публикацию книг авторов из тех стран, которые «выступают против территориальной целостности Украины» путем голосования в ООН и других международных организациях.

Как сообщает РИА «Новости», в их числе оказались Россия, Белоруссия, Сербия и Китай. При этом книги «умерших классиков, а также тех современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации» могут стать исключением.

Киевская организация планирует ознакомить с постановлением министерство культуры и информационной политики Украины, Госкомтелерадио, Украинский институт книги, Украинский институт при МИД Украины, Украинскую ассоциацию книгоиздателей и книгораспространителей. Кроме того, члены НСПУ не будут проводить совместные творческие мероприятия с дипломатическими представительствами попавших в список стран и не будут участвовать в литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями этих стран.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает.

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