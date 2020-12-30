Николай Басков стал самым популярным артистом «голубых огоньков»
Певец Николай Басков возглавил рейтинг самых востребованных артистов на новогодних «голубых огоньках» федеральных каналов, сообщает «Собеседник» со ссылкой на собственное исследование.
Артист, выступающий ближе к обращению президента России под бой курантов, в рейтинге издания получал больше баллов: в промежутке в 15 минут — четыре балла, в получасовом промежутке – три балла, в 50 минутном – два балла. Остальные получали по одному баллу, при этом если новогоднее телешоу длилось более двух часов — по 0,5 балла. Кроме того, учитывалось число появлений артиста в разных эфирах.
Кроме Баскова, в топе-3 оказались Филипп Киркоров и Григорий Лепс.
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