«Упал с лестницы»: сын Алибасова рассказал, почему к продюсеру приехала полиция

Сын Бари Алибасова Бари Алибасов — младший в беседе с «Рен-ТВ» рассказал, почему для помощи его отцу пришлось вызывать полицию и скорую помощь.

Мужчина сообщил, что отец мог упасть. «Есть информация, что упал с лестницы, попросил помощника вызвать скорую. Когда скорая приехала, дверь не открывал. Сейчас пытаемся до него дозвониться», — уточнил он.

Телеканал сообщает, что Алибасов смог сам вызвать себе скорую и пожаловался на боли в животе.

Закрытую квартиру вскрыли правоохранители.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полицейские вскрыли дверь в квартиру Алибасова

— Алибасов развелся с Федосеевой-Шукшиной

— Дочь Федосеевой-Шукшиной высказалась о разводе матери с Алибасовым