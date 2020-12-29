«Упал с лестницы»: сын Алибасова рассказал, почему к продюсеру приехала полиция
Александра Лисица
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Сын Бари Алибасова Бари Алибасов — младший в беседе с «Рен-ТВ» рассказал, почему для помощи его отцу пришлось вызывать полицию и скорую помощь.
Мужчина сообщил, что отец мог упасть. «Есть информация, что упал с лестницы, попросил помощника вызвать скорую. Когда скорая приехала, дверь не открывал. Сейчас пытаемся до него дозвониться», — уточнил он.
Телеканал сообщает, что Алибасов смог сам вызвать себе скорую и пожаловался на боли в животе.
Закрытую квартиру вскрыли правоохранители.
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