Полицейские вскрыли дверь в квартиру Алибасова

Полицейским пришлось вскрыть дверь в квартиру продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, сообщает «Рен ТВ».

Правоохранители прибыли на вызов, также в жилье продюсера была вызвана бригада скорой помощи — Алибасову стало плохо. По данным источника телеканала, ухудшение самочувствия Алибасова может быть связано с употреблением алкоголя.

Что произошло с Бари Алибасовым, пока неизвестно.

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