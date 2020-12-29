Полицейские вскрыли дверь в квартиру Алибасова
Александра Лисица
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Полицейским пришлось вскрыть дверь в квартиру продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, сообщает «Рен ТВ».
Правоохранители прибыли на вызов, также в жилье продюсера была вызвана бригада скорой помощи — Алибасову стало плохо. По данным источника телеканала, ухудшение самочувствия Алибасова может быть связано с употреблением алкоголя.
Что произошло с Бари Алибасовым, пока неизвестно.
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