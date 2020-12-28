Актер Сергей Жигунов госпитализирован с коронавирусом в Крыму
Катерина Медведева
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Актер Сергей Жигунов заразился коронавирусом, он находится в больнице в Крыму. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Прекрасные врачи работают в ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно, чем бы закончилось», — написал он в публикации.
Артист добавил, что его ожидает «самый необычный Новый год» в его жизни, а также пожаловался, что не сможет почувствовать запах елки и вкус оливье.
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