Актер Сергей Жигунов госпитализирован с коронавирусом в Крыму

Актер Сергей Жигунов заразился коронавирусом, он находится в больнице в Крыму. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Прекрасные врачи работают в ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно, чем бы закончилось», — написал он в публикации.

Артист добавил, что его ожидает «самый необычный Новый год» в его жизни, а также пожаловался, что не сможет почувствовать запах елки и вкус оливье.

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