Вячеслав Тельнов отказался от поста главы Фонда кино
Анна Светлова
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Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов отказался от занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС.
«Я ушел с поста главы Фонда кино», — сказал он.
На прошлой неделе министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что Фонд кино ждут кадровые перестановки, они произойдут после решения основных задач, связанных с распределением выделенных правительством страны на кинематографическую отрасль средств. Речь идет о 4,2 млрд рублей.
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