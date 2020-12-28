Вячеслав Тельнов отказался от поста главы Фонда кино

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
РИА «Новости»

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов отказался от занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ушел с поста главы Фонда кино», — сказал он.

На прошлой неделе министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что Фонд кино ждут кадровые перестановки, они произойдут после решения основных задач, связанных с распределением выделенных правительством страны на кинематографическую отрасль средств. Речь идет о 4,2 млрд рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В РФ господдержку получат около 650 кинотеатров и 54 кинокомпании