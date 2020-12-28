Вячеслав Тельнов отказался от поста главы Фонда кино

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов отказался от занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ушел с поста главы Фонда кино», — сказал он.

На прошлой неделе министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что Фонд кино ждут кадровые перестановки, они произойдут после решения основных задач, связанных с распределением выделенных правительством страны на кинематографическую отрасль средств. Речь идет о 4,2 млрд рублей.

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