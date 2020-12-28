Алиса Фрейндлих находится на кислородной поддержке
Елизавета Мележенкова
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Госпитализированная с коронавирусом актриса Алиса Фрейндлих находится не на ИВЛ, а на кислородной поддержке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врачей.
Специалисты оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное.
Как стало известно ранее, 86-летнюю артистку госпитализировали в больницу №122 в Санкт-Петербурге 25 декабря.
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