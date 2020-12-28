Стало известно о состоянии Фрейндлих

Актриса Алиса Фрейндлих, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, в настоящее время находится в реанимации с 80% поражением легких. Об этом сообщает Life Shot.

«Динамика отрицательная. Кислород подается через аппарат для неинвазивной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

Отмечается, что актрису экстренно доставили в больницу 25 декабря, тогда у нее выявили поражение 36% легких.

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