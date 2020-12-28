Выходит сериал с Михаилом Ефремовым

На телеканале ТНТ в 2021 году выйдет сериал «Полет», в котором сыграл актер Михаил Ефремов. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении у «Газеты.ру».

Это психологическая драма, режиссером и сценаристом которого стал Петр Тодоровский.

В проекте также приняли участие актриса Оксана Акиньшина, актеры Никита Ефремов, Павел Табаков и другие.

Сериал рассказывает о сотрудниках строительной компании, которые, перепутав рейс, остаются в живых. Их самолет разбивается.

«Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле», — говорится в релизе.

Отмечается, что каждый эпизод «Полета» посвящен определенному персонажу. При этом всех героев объединяет афера, на которую они подписались после той командировки, из-за которой чуть не погибли.

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