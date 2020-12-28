«Ъ»: Минкульт предложил закрепить основания для удаления зрителей из кинозалов

Министерство культуры России выступило с предложением запретить закрепить основания для удаления зрителей из кинозалов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О кинематографии».

Как сообщает издание, ведомство предлагает запретить видеозапись в кинозале, а также проносить в помещение оружие, опасные предметы, вещества и лазерные указки.

Также основаниями для удаления зрителя будут нарушение общественного порядка, нанесение ущерба имуществу кинотеатра или несоблюдение иных правил работы заведения.

Кроме того, в документе определены условия возврата билетов. Зритель сможет это сделать до начала сеанса в соответствии с правилами, действующими в кинотеатре. Если кинотеатр отменил сеанс, клиент сможет вернуть свои средства в течение семи дней.

Законопроект предусматривает, что новые положения начнут действовать с 1 сентября 2021 года.

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