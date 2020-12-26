Суд в Петербурге продлил арест супруги рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил продлить арест обвиняемой в убийстве супруга-рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Как рассказал собеседник агентства, женщине продлили срок содержания под стражей до 28 февраля 2021 года.

Отмечается, что адвокаты просили избрать домашний арест либо иную меру, которая не связана с лишением свободы.

В июле правоохранители нашли в петербургской квартире расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Его супруга заявила, что мужчина скончался от передозировки, а она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.

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