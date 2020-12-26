Вдова Табакова опровергла слухи о своей госпитализации

Вдова народного артиста СССР Олега Табакова актриса Марина Зудина опровергла появившиеся в СМИ сообщения о ее госпитализации. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Нет, со мной все в порядке», — сказала она, отвечая на вопрос о госпитализации.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зудину экстренно госпитализировали из-за вертебро-базилярной недостаточности (нарушения функций мозга из-за ослабления кровотока) в одну из московских больниц.

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