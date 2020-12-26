«Союзмультфильм» покажет телеспектакль про Чебурашку и его друзей

«Союзмультфильм» покажет спектакль про Чебурашку, вызволяющего героев из онлайн-пространства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«Мы возвращаем на экраны формат музыкального телеспектакля, но в актуальном прочтении: детское шоу совместит в себе элементы современных технологий, классических и новых сюжетов», — приводятся слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.

По ее словам, во время постановки также состоится премьерный показ мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника».

Театрально-музыкальный новогодний семейный проект «Чебурашка. Возвращение домой 2. Потерявшийся в сети», поставленный «Союзмультфильмом» при поддержке министерства культуры России, покажут 30 и 31 декабря на каналах «Карусель» и «О!».

Отмечается, что в спектакле помимо Чебурашки появятся и герои из других мультфильмов, в том числе Дядя Федор, Кот Матроскин и Мама Дяди Федора из «Простоквашино».

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